Khloe Kardashian: Kylie Jenner bebeğini emzirmemeyi seçti

Rap yıldızı sevgilisi Travis Scott ile birlikteliğinden olan kızını 1 Şubat 2018’de dünyaya getiren Kylie Jenner, kızı Stormy'yi doğurduktan sonra Coachella'ya gittiği için ve tırnakları bir anneye göre aşırı uzun olduğu için sosyal medyada eleştirilerin hedefinde bir anne oldu. Hayranları, emzirme açıklamasıyla, anneliğini eleştirmek için fırsat kollayanlara koz verdiği için Khloe Kardashian’a ateş püskürdü.