Khloe Kardashian'dan annelik kararı

Ünlü yıldız Khloe Kardashian, Tristan Thompson ile ayrılıklarından bir sene sonra ileri yaşlarda anne olabilmek için yumurtalarını dondurma kararı aldı.

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16.04.2020 - 12:28

Keeping Up With the Kardashians'ın yeni bölümünde Khloe Kardashian, annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuştu. Henüz biriyle tekrar ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Kardashian, aldığı kararı da açıkladı.







Kardashian, "Beni birilerine ayarlamak isteyen bir sürü arkadaşım var. Ama ben umursamıyorum. Kendime ve True'ya odaklıyım ve şu an sadece bunu yapıyorum. Kim bilir belki bir daha asla biriyle çıkmam" dedi.







Kardashian, "Eğer biriyle çıkmak isteseydim, çıkardım. Enerjimi kızıma ve kendimi iyileştirmeye ayırmak istiyorum ve bence bu gerçekten güçlendirici olmalı ve insanlar bunu garipsemek yerine kutlamalılar... Ben gerçekten çok iyiyim ve bence herkes önce kendine odaklanma modasını takip etmeli" sözlerini dile getirdi.







En yakın arkadaşı Malika Haqq ile arasında geçen konuşmada Khloe, "Bir daha kimseyle bir ilişki yaşamayacağım dedim ama bu, hangover iken bir daha içmeyeceğim demem gibi bir şey" diye konuştu.







Malika da bu belirsiz dönemdeyken ileride çocuk sahibi olmak istemesi ihtimaline karşı arkadaşına yumurtalarını dondurmasını önerdi. Malika, Kardashian'a, "Emin olmadığın bir süreçteysen, neden yumurtalarını dondurmuyorsun?" dedi.







Khloe bu fikri mantıklı buldu ve annesi Kris Jenner'a yumurtalarını dondurma kararı aldığını söyledi.

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