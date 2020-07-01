Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi

ntv.com.tr 01.07.2020 - 10:19
Kardashian’lar lüks doğum günü partileri, baby shower’lar ve kutlamalarla her zaman adlarından söz ettiriyor. Salgın sürerken, tüm sosyal mesafe ve tedbir çağrılarına rağmen Kardashian’lar yine bir partide pek çok davetliyle bir araya gelerek eğlendi. Khloe Kardashian’ın 36 yaşına girmesini kutlayan aile, partiden detayları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
27 Haziran 1984 doğumlu olan Khloe Kardashian, Kourtney ve Kim’den sonra Kardashian soyadını taşıyan en küçük kız kardeş. Khloe, sosyal medya hesabında bahsettiği gibi, “davetli listesinin kısıtlı ama dekorun devasa olduğu” bir partiyle yeni yaşını kutladı.
Khoe Kardashian, Los Angeles’taki evini parti içi pembe rengin hakim olduğu ürünlerle dekore ettirdi. pembe balonlar, havuzda köpükler, pembe kurabiyeleri pembe pasta ve kendisine kısaca hitap edildiği gibi “Koko” adının yazıldığı panolardan oluşan süslemelerle bir parti hazırladı.
Kızıyla bir örnek giyindiği görülen Khloe Kardashian’ın, partiye, kızının babası olan eski sevgilisi Tristan Thompson’ı çağırması da dikkat çekti.
Partide, davetliler Khloe Kardashian’ın fotoğrafının basıldığı yastıklarla birlikte poz verdi.
Partide ayrıca yine Khloe Kardashian’ın fotoğrafının basılı olduğu maskeler ve el dezenfektanları da dikkat çekti.