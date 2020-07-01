Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi

Kardashian’lar lüks doğum günü partileri, baby shower’lar ve kutlamalarla her zaman adlarından söz ettiriyor. Salgın sürerken, tüm sosyal mesafe ve tedbir çağrılarına rağmen Kardashian’lar yine bir partide pek çok davetliyle bir araya gelerek eğlendi. Khloe Kardashian’ın 36 yaşına girmesini kutlayan aile, partiden detayları sosyal medya hesaplarında paylaştı.