Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi

Verdikleri gösterişli partileriyle bilinen Kardashian'lar yine bir partide bir araya geldi. Corona virüs salgınına karşı tüm sosyal mesafe ve tedbir çağrılarına rağmen Kardashian'lar eğlenceden vazgeçmedi. Khloe Kardashian'ın lüks detaylarıyla dikkat çeken 36'ncı doğum günü partisinde fotoğraflarının basıldığı maskeler, el dezenfektanları ve gerçek boyutlu yastıklar yer aldı.

ntv.com.tr 01.07.2020 - 10:19

Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 1

Kardashian’lar lüks doğum günü partileri, baby shower’lar ve kutlamalarla her zaman adlarından söz ettiriyor. Salgın sürerken, tüm sosyal mesafe ve tedbir çağrılarına rağmen Kardashian’lar yine bir partide pek çok davetliyle bir araya gelerek eğlendi. Khloe Kardashian’ın 36 yaşına girmesini kutlayan aile, partiden detayları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 2

27 Haziran 1984 doğumlu olan Khloe Kardashian, Kourtney ve Kim’den sonra Kardashian soyadını taşıyan en küçük kız kardeş. Khloe, sosyal medya hesabında bahsettiği gibi, “davetli listesinin kısıtlı ama dekorun devasa olduğu” bir partiyle yeni yaşını kutladı.

Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 3

Khoe Kardashian, Los Angeles’taki evini parti içi pembe rengin hakim olduğu ürünlerle dekore ettirdi. pembe balonlar, havuzda köpükler, pembe kurabiyeleri pembe pasta ve kendisine kısaca hitap edildiği gibi “Koko” adının yazıldığı panolardan oluşan süslemelerle bir parti hazırladı.  

Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 4

Kızıyla bir örnek giyindiği görülen Khloe Kardashian’ın, partiye, kızının babası olan eski sevgilisi Tristan Thompson’ı çağırması da dikkat çekti.

Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 5

Partide, davetliler Khloe Kardashian’ın fotoğrafının basıldığı yastıklarla birlikte poz verdi.

Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 6

Partide ayrıca yine Khloe Kardashian’ın fotoğrafının basılı olduğu maskeler ve el dezenfektanları da dikkat çekti.

Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 7
Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ile anne Kris Jenner, üvey kardeşleri Kendall ve Kylie Jenner da partiye katılanlar arasındaydı.
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 8
İşte Khloe Kardashian'ın doğum günü partisinden yansıyanlar...
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 9
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 10
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 11
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 12
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 13
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 14
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 15
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 16
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 17
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 18
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 19
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 20
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 21
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 22
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 23
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 24
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 25
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 26
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 27
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 28
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 29
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi - 30

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