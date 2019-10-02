Kim bu Chanel defilesinde podyuma çıkan kadın? (Çatıdaki Trol)
Paris Moda Haftası'ndaki Chanel defilesinde aniden podyuma çıkarak mankenlerle yürüyen ve sonunda Gigi Hadid tarafından uzaklaştırılan kadının kimliği ortaya çıktı. Kendini köstebek olarak tanımlayan YouTuber'ın bezer eylemleri daha önce de yaptığı anlaşıldı.
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Paris Moda Haftası'nın son gününde Chanel defilesi yapıldı. Defilede mankenler binaların çatısına benzetilen podyumda yürüdü.
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Defile sırasında seyircilar arasındaki biri aniden podyuma atladı.
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Şaşkın bakışlar arasında mankenlerle yürüyen kadını Gigi Hadid podyumdan indirdi.
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Herkesi merak ettiği podyuma çıkan kadının Marie Benoliel adlı YouTuber olduğu ortaya çıktı.
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Kendini köstebek olarak tanımlayan kadın, defilelerde podyuma atlıyor sonra da çekilen görüntüleri YouTube'da yayınlıyor.
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You Tube'da 227 bin Instagram'da 194 bin takipçisi olan kadın aynı zamanda stand-up komedi de yapıyor.
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Marie Benoliel daha önce de Paris Moda Haftası’ndaki Etam iç çamaşırı defilesinde podyuma çıktı.
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Benoliel podyuma çıkmakla kalmadı, ünlü mankenlerle objektiflere poz verdi.