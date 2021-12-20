Kim Kardashian gözünü korkutan tek kişiyi açıkladı: Kızı North West

Podcast sırasında Kardashian iptal kültürü ise en saçma şey olarak tanımladı. Kardashian, tüm meselenin daha iyi biri olma ve konuşma özgürlüğüyle ilgili olduğunu ve birinin gençken söylediği uygunsuz şeylerin eğer o kişi daha sonra değiştiyse, iptal edilmeye yol açmaması gerektiğini söyledi.