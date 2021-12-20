Kim Kardashian gözünü korkutan tek kişiyi açıkladı: Kızı North West

Haberler 20.12.2021 - 11:38
Kanye West ile boşanması ve Pete Davidson ile ilişkisiyle gündemde olan Kim Kardashian, Honestly with Bari Weiss podcast'inde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Weiss kendisinin gözünü en çok kimin korkuttuğunu sorduğunda Kardashian "Siyasetçiler diyecektim ama korkutmuyorlar. Belki sadece kızım North" cevabı verdi. Reality şov yıldızı, "North West, Kanye West'in kızı. Onun ikizi" dedi.
Independent Türkçe'nin haberine göre; Kardashian kısa süre önce North'un, izni olmadan TikTok'ta canlı yayın açarak onu yatakta uzanırken kameraya aldığı olaya da açıklık getirdi. 41 yaşındaki televizyon yıldızı North'un yaptıklarının sosyal medyada viral hale geldiğini daha sonra öğrendiğini söyledi.
Kardashian "Evimde kurallar var ve bu konuda North gerçekten kötü hissetti. Benden özür diledi ve TikTok'ta başımın belaya girdiğini fark ettiğini söyledi" dedi.
Podcast sırasında Kardashian iptal kültürü ise en saçma şey olarak tanımladı. Kardashian, tüm meselenin daha iyi biri olma ve konuşma özgürlüğüyle ilgili olduğunu ve birinin gençken söylediği uygunsuz şeylerin eğer o kişi daha sonra değiştiyse, iptal edilmeye yol açmaması gerektiğini söyledi.
Kardashian, "Birini geçmişinde yaptığı veya söylediği bir şeye dayanarak iptal edersek, onu gerçekten anlamak için sohbete davet etmeyeceğimize inanıyorum" dedi.
North West, Kardashian'ın en büyük çocuğu. Kardashian'ın West'ten üç çocuğu daha var: 6 yaşındaki Saint, 3 yaşındaki Chicago ve 2 yaşındaki Psalm.