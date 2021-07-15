Kim Kardashian hayranı olduğu Kate Moss ile anlaştı

ABD'li ekran yıldızı Kim Kardashian (40) iç giyim markası Skims'in yeni koleksiyonu için hayranı olduğu Kate Moss ile anlaştı.

Abone ol Paylaş









15.07.2021 - 11:40

Kim Kardashian, geçen ay kariyerinin başından beri hayranı olduğunu söylediği hatta taklit ettiği Kate Moss ile Roma'da görüntülendi. İkilinin tatilinden iş anlaşması çıktı.





90'lı yılların en gözde süper modellerinin başında gelen Kate Moss, Kardashian'ın Skims markasının yeni televizyon kampanyasının yüzü oldu.

Bir basın açıklaması ile Kate Moss ile nasıl tanıştığını anlatan Kardashian, “Kate Moss ile ilk kez 2014'te Riccardo Tisci aracılığı ile tanıştım ve anında onun sevimli espritüelliği, özgünlüğü ve klasik güzelliği ile büyülendim. O zamandan beri arkadaşız" dedi.

Kate Moss'a her zaman hayran olduğunu ekleyen Kardashian, “O bir moda ikonu, koca bir neslin kültürünü ve stilini tanımladı ve bu yaz onun Skims’in yüzü olduğunu duyurmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

Kampanya videosunda, “Herkes Skims giyiyor" dediği duyulan Kate Moss, markanın Cotton ve Fits Everybody koleksiyonlarını sergiledi.





İlk günden beri Skims hayranı olduğunu söyleyen Moss ise “Kim'in markası ile yaptığı şeyler çok modern, kadınların gerçekten isteyeceği ve rahat edecekleri iç giyim parçaları. Ben giyiyorum, kızım giyiyor hatta annem bile giyiyor" dedi.