Kim Kardashian ile Kourtney Kardashian kameralar önünde birbirine girdi

Kim Kardashian, Kasım ayında katıldığı bir gündüz programında Kourtney’nin artık devam etmek istemediğini ama aldığı bu kararının çok havada olduğunu belirtmişti. Kim çözüm olarak Kourtney’nin programda daha az görüneceği kararına vardıklarını söylemişti.

Keeping Up With The Kardashians hakkında

Bütün Kardashian- Jenner ailesi üyeleri, onların eşleri ya da hayat arkadaşlarının, aile dostlarının hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı reality show'un ilk bölümü 2007 yılında yayınlandı. Aslında bu kadar uzun süre yayınlanması planlanmamıştı ancak beklenenden çok ilgi gördü. Hatta ailenin bütün üyeleri bu program sayesinde hem çok büyük bir şöhrete ulaştı hem de yüksek miktarda servet kazandı.