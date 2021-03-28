Kim Kardashian, Kanye West ile neden boşandıklarını açıkladı

"Demek istediğim, sizler bunları Twitter'da açıkça görüyorsunuz ama gerçekten de burada yine bunun hakkında konuşmamayı seçeceğim" diyen Kardashian, sık sık eşinin yazacağı Twitter başlıklarından bahsediyordu. West birinde Kim'in annesi Kris'ten “Kris Jong-Un” diye bahsetmişti.

Ayrıca, şu anda silinmiş olan paylaşım dizisinde eşinden boşanmaya çalıştığını da öne sürmüştü.