Kim Kardashian milyarder kardeşi Kylie Jenner’ı kıskandı
Kylie Jenner’ın en genç milyarder unvanını kazanması ailede kıskançlık krizine yol açtı. Ailenin en çok öne çıkan ve en zengini olan Kim Kardashian'ın arka planda kalmaktan rahatsız olduğu öne sürüldü.
-
1
Kardashian/Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner’ın Forbes tarafından en genç milyarder ilan edilmesi aile içinde kıskançlık krizine yol açtı.
-
2
Radar Online’ın haberine göre, ailenin en meşhur ve bugüne kadar en zengin ismi olan Kim kardashian, kardeşi Kylie Jenner’ın önüne geçmesine öfkelendi.
-
3
Kardeşi Kylie'nin en genç milyarder unvanı elde etmesine ve kendisinden daha çok kazanmasına kızan Kim Kardashian, bu durumdan annesi Kris Jenner'ı sorumlu tuttu.
-
4
Kardashian, ailenin akıl hocası olarak bilinen Kris Jenner'ın kendisini arka plana attığını iddia etti.
-
5
Kim Kardashian'ın da tıpkı Kylie Jenner gibi bir makyaj markası bulunuyor ve gelirinin büyük bir kısmını burada sağlıyor.
-
6
Ancak Kylie Jenner’ın yeni unvanıyla birlikte Kim Kardashian’ın koleksiyonunun daha değersiz duruma düşmesi de kıskançlık sebebi olarak gösteriliyor.