Kim Kardashian Noel alışverişinde

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, ablası Kourtney Kardashian ile Noel alışverişine çıktı.
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38 yaşındaki televizyon yıldızı Kim Kardashian, ablası Kourtney Kardashian ile Noel için dekor alışverişi yaparken görüntülendi.
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Kim Kardashian'ın kıyafeti ise olay oldu.
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Kardashian, pembe büyük beden ceketin altına yine pembe bir eşofman giydi.
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Güzel yıldız, bu ilginç tarzını topuklu klasik bir çizme ile tamamladı.
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Pembe tercihiyle çok konuşulan Kim Kardashian, çoğu zaman eşi Kanye West'in tasarımlarını giyiyor.
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Kanye West'in koleksiyonunun reklamını yapması için Kardashian'a para ödediği bile biliniyor...
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Kourtney Kardashian ise kardeşinin aksine koyu renklerdeki tercihleriyle dikkat çekti,