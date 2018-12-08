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Kim Kardashian Noel alışverişinde

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, ablası Kourtney Kardashian ile Noel alışverişine çıktı.

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    38 yaşındaki televizyon yıldızı Kim Kardashian, ablası Kourtney Kardashian ile Noel için dekor alışverişi yaparken görüntülendi.
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    Kim Kardashian'ın kıyafeti ise olay oldu.
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    Kardashian, pembe büyük beden ceketin altına yine pembe bir eşofman giydi.
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    Güzel yıldız, bu ilginç tarzını topuklu klasik bir çizme ile tamamladı.
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    Pembe tercihiyle çok konuşulan Kim Kardashian, çoğu zaman eşi Kanye West'in tasarımlarını giyiyor.
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    Kanye West'in koleksiyonunun reklamını yapması için Kardashian'a para ödediği bile biliniyor...
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    Kourtney Kardashian ise kardeşinin aksine koyu renklerdeki tercihleriyle dikkat çekti,
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