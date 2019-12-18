Kim Kardashian ve ailesi çalışanlarına parti verdi

Kim Kardashian ve Kylie Jenner kardeşler ile anneleri Kris Jenner çalışanlarıyla birlikte Noel kutlaması yaptı.
Aile üyelerine Kris Jenner’ın sevgilisi Corey Gamble da katıldı.
Kardashian/Jenner ailesi, Robert De Niro’nun restoran zinciri Nobu’nun Malibu şubesinde yapılan Noel kutlamasında yer aldı.
Restorandan ayrılırken görüntülenen reality show The Keeping Up With the Kardashians’ın üyeleri, korumaları eşliğinde otomobillerine bindi.
Kylie Jenner, parti öncesi baştan aşağı kahverengiye büründüğü kıyafetiyle çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.