Kim Kardashian ve Kanye West ile Beyonce ve Jay-Z aynı konserde
ntv.com.tr
Araları açık olan ünlü çiftler Kim Kardashian ve Kanye West ile Beyonce ve Jay-Z, Travis Scott’un Los Angeles’taki konserine katıldı.
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Kim Kardashian ve Kanye West çifti ile Beyonce ve Jay-Z çiftleri Travis Scott’un Los Angeles’taki konserine katıldı.
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The Forum’daki konsere katılan Kim Kardashian, konser esnasından sosyal medyadan paylaşım yaptı.
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Beyonce ile Jay-Z ise konsere girerken görüntülendi.
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Aynı konser alanında bulunan iki ünlü çiftin arası açık.
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İki rap şarkıcısı Jay-Z ve Kanye West’in arasında sürtüşme yaşanmıştı. Bu sürtüşmede eşlerinin etkili olduğu iddia edildi.
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Daha önce yakın arkadaş olan çiftin aslında aralarının hiçbir zaman çok iyi olmadığı, Beyonce’nin Kim Kardashian’ı hiç sevmediği, her zaman ona mesafeli davrandığı öne sürüldü.
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Kavganın fitilinin 2014 yılında gerçekleşen Kim Kardashian-Kanye West düğününe Beyonce ve Jay Z’nin davetli oldukları halde katılmamalarıyla ateşlendiği, Kardashian'ın, sürekli rekabet halinde olduğu Beyonce'ye düğüne katılmadığı için büyük öfke duyduğu konuşuldu.
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Beyonce'nin 2014 MTV Müzik Ödülleri'ndeki performansı sırasında salonu terk eden Kardashian, bir hafta sonra ise Made in America Festivali'nde ünlü şarkıcıyla yan yana oturmayı reddetmişti.
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9İşte ünlü çiftlerin konser alanı görüntüleri...
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