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Kim Kardashian ve Kanye West ile Beyonce ve Jay-Z aynı konserde

ntv.com.tr

Araları açık olan ünlü çiftler Kim Kardashian ve Kanye West ile Beyonce ve Jay-Z, Travis Scott’un Los Angeles’taki konserine katıldı.

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    Kim Kardashian ve Kanye West çifti ile Beyonce ve Jay-Z çiftleri Travis Scott’un Los Angeles’taki konserine katıldı.

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    The Forum’daki konsere katılan Kim Kardashian, konser esnasından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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    Beyonce ile Jay-Z ise konsere girerken görüntülendi.

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    Aynı konser alanında bulunan iki ünlü çiftin arası açık.

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    İki rap şarkıcısı Jay-Z ve Kanye West’in arasında sürtüşme yaşanmıştı. Bu sürtüşmede eşlerinin etkili olduğu iddia edildi.

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    Daha önce yakın arkadaş olan çiftin aslında aralarının hiçbir zaman çok iyi olmadığı, Beyonce’nin Kim Kardashian’ı hiç sevmediği, her zaman ona mesafeli davrandığı öne sürüldü.

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    Kavganın fitilinin 2014 yılında gerçekleşen Kim Kardashian-Kanye West düğününe Beyonce ve Jay Z’nin davetli oldukları halde katılmamalarıyla ateşlendiği, Kardashian'ın, sürekli rekabet halinde olduğu Beyonce'ye düğüne katılmadığı için büyük öfke duyduğu konuşuldu.

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    Beyonce'nin 2014 MTV Müzik Ödülleri'ndeki performansı sırasında salonu terk eden Kardashian, bir hafta sonra ise Made in America Festivali'nde ünlü şarkıcıyla yan yana oturmayı reddetmişti.

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    İşte ünlü çiftlerin konser alanı görüntüleri...
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