Kim Kardashian’dan 20 milyon dolarlık evde yılbaşı partisi
ntv.com.tr
Kim Kardashian ilk kez evinde büyük bir yılbaşı partisi veriyor. Kardashian, parti için Calabasas’taki 20 milyon dolarlık evini yazın hazırlamaya başladı.
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Kim Kardashian, Kardashian/Jenner ailesinin geleneksel yılbaşı partisi için Calabasas’taki 20 milyon dolarlık evini açıyor.
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38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, Instagram’ındaki 123 milyon takipçisiyle, parti vereceği evden video paylaştı.
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Dağ eteğinde yer alan ev, parti zamanında geniş bir kar manzarasına sahip.
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Kardashian, paylaşımının altına, “Kardashian West Jenner Yılbaşı Partisi çok yakında başlıyor” notunu yazdı.
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Kardashian, ailesinin gelenekselleşen partisinin ev sahipliğini ilk kez üstleniyor. 35 yıl boyunca yılbaşı partilerine anne Kris Jenner ev sahipliği yapıyordu.
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Kardashian, “Kanye ve ben ilk kez evimizde yılbaşı partisi veriyoruz. Görevi annemden devralıyoruz” dedi.
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Parti hazırlığına temmuz ayında başlayan Kardashian, evin dekorasyonu ve bahçe tasarımını aylar öncesinden hazırlattı.
İşte Kardashian'ın parti hazırlığı yaptığı evinden paylaşımları...
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