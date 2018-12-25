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Kim Kardashian’dan 20 milyon dolarlık evde yılbaşı partisi

ntv.com.tr

Kim Kardashian ilk kez evinde büyük bir yılbaşı partisi veriyor. Kardashian, parti için Calabasas’taki 20 milyon dolarlık evini yazın hazırlamaya başladı.

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    Kim Kardashian, Kardashian/Jenner ailesinin geleneksel yılbaşı partisi için Calabasas’taki 20 milyon dolarlık evini açıyor.

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    38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, Instagram’ındaki 123 milyon takipçisiyle, parti vereceği evden video paylaştı.

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    Dağ eteğinde yer alan ev, parti zamanında geniş bir kar manzarasına sahip.

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    Kardashian, paylaşımının altına, “Kardashian West Jenner Yılbaşı Partisi çok yakında başlıyor” notunu yazdı.

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    Kardashian, ailesinin gelenekselleşen partisinin ev sahipliğini ilk kez üstleniyor. 35 yıl boyunca yılbaşı partilerine anne Kris Jenner ev sahipliği yapıyordu.

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    Kardashian, “Kanye ve ben ilk kez evimizde yılbaşı partisi veriyoruz. Görevi annemden devralıyoruz” dedi.

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    Parti hazırlığına temmuz ayında başlayan Kardashian, evin dekorasyonu ve bahçe tasarımını aylar öncesinden hazırlattı.

    İşte Kardashian'ın parti hazırlığı yaptığı evinden paylaşımları...

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