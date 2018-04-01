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Kim Kardashian’dan duygusal paylaşım

ntv.com.tr

Reality show yıldızı Kim Kardashian, oğlu Saint’in ocak ayında dünyaya gelen kızı Chicago ile bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarını duygulandırdı.

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    Kim Kardashian, Saint West, Chicago West, Fotoğraf, Magazin, Yaşam
    ABD’li reality show yıldızı, iki yaşındaki oğlu Saint’in 15 Ocak’ta taşıyı anne aracılığıyla dünyaya gelen kızı Chicago’yu öperken görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı.
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    Gönderisine “O kız kardeşini çok seviyor” notunu düşen 37 yaşındaki Kardashian’ın paylaşımı kısa sürede 2 buçuk milyon kişi tarafından beğenildi.
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    2014 yılında dünya evine giren Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin Saint West, North West ve Chicago West adında üç çocuğu bulunuyor.
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    Kim Kardashian, Saint West, Chicago West, Fotoğraf, Magazin, Yaşam
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    Kim Kardashian, Saint West, Chicago West, Fotoğraf, Magazin, Yaşam
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    Kim Kardashian, Saint West, Chicago West, Fotoğraf, Magazin, Yaşam
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    Kim Kardashian, Saint West, Chicago West, Fotoğraf, Magazin, Yaşam
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    Kim Kardashian, Saint West, Chicago West, Fotoğraf, Magazin, Yaşam
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