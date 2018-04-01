Kim Kardashian’dan duygusal paylaşım
ntv.com.tr
Reality show yıldızı Kim Kardashian, oğlu Saint’in ocak ayında dünyaya gelen kızı Chicago ile bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarını duygulandırdı.
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1ABD’li reality show yıldızı, iki yaşındaki oğlu Saint’in 15 Ocak’ta taşıyı anne aracılığıyla dünyaya gelen kızı Chicago’yu öperken görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı.
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2Gönderisine “O kız kardeşini çok seviyor” notunu düşen 37 yaşındaki Kardashian’ın paylaşımı kısa sürede 2 buçuk milyon kişi tarafından beğenildi.
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32014 yılında dünya evine giren Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin Saint West, North West ve Chicago West adında üç çocuğu bulunuyor.
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