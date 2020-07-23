Kim Kardashian'dan Kanye West açıklaması: Bipolar bozukluğu var

23.07.2020 - 11:58
BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR, NEDEN OLUR?
“Mani/hipomani” “depresyon” “karma” gibi çeşitli dönemleri kapsayan duygudurum atakları ile karakterize olan hastalığın depresyon döneminde; çökkünlük, mutsuzluk, hayattan keyif alamama, değersizlik düşünceleri, karamsarlık, konsantrasyon güçlüğü, halsizlik, vücut ağrıları, uyku, iştah değişiklikleri, intihar düşünceleri gibi belirtiler ortaya çıkıyor.
Tedavide çeşitli ilaçların yanı sıra ek yöntemlere de başvurulabiliyor. Bunlar; EKT, TMU, Deep TMU gibi tedaviler. Koruyucu tedavide ise duygudurum dengeleyici ilaçların yanı sıra psikoterapi desteği çok etkili.