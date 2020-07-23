Kim Kardashian'dan Kanye West açıklaması: Bipolar bozukluğu var

ABD Başkan adayı olan ve geçtiğimiz günlerde ilk mitingini düzenleyerek yaptığı açıklamalarla gündem olan Kanye West için eşi Kim Kardashian'dan açıklama geldi. Kardashian, "Kocama anlayış gösterin, bipolar bozukluğu var" ifadelerini kullandı.

23.07.2020 - 11:58

Kim Kardashian'dan Kanye West açıklaması: Bipolar bozukluğu var - 1
Kanye West'in iki yıldır eşi Kim Kardashian'dan boşanmaya çalıştığını açıklamasının ardından, Kardashian eşi hakkında konuştu.


Kim Kardashian'dan Kanye West açıklaması: Bipolar bozukluğu var - 2
Amerikalı televizyon yıldızı Kardashian, ABD Başkanlığı'na aday kocası West'in sosyal medyadaki son açıklamaların ardından eşinin bipolar bozukluğu olduğunu belirterek anlayış istedi.


Kim Kardashian'dan Kanye West açıklaması: Bipolar bozukluğu var - 3
Kardashian, bu hastalığın ne kadar zor ve acı verici olduğunu sadece hastalığa kendisi ya da bir yakını yakalananların anlayabileceğini belirtti.


Kim Kardashian'dan Kanye West açıklaması: Bipolar bozukluğu var - 4
West salı günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda karısından boşanmayı düşündüğünü ve karısının onu kilitlemeye çalıştığını yazmış ardından paylaşımlarını silmişti.
Kim Kardashian'dan Kanye West açıklaması: Bipolar bozukluğu var - 5

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR, NEDEN OLUR?

“Mani/hipomani” “depresyon” “karma” gibi çeşitli dönemleri kapsayan duygudurum atakları ile karakterize olan hastalığın depresyon döneminde; çökkünlük, mutsuzluk, hayattan keyif alamama, değersizlik düşünceleri, karamsarlık, konsantrasyon güçlüğü, halsizlik, vücut ağrıları, uyku, iştah değişiklikleri, intihar düşünceleri gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

Tedavide çeşitli ilaçların yanı sıra ek yöntemlere de başvurulabiliyor. Bunlar; EKT, TMU, Deep TMU gibi tedaviler. Koruyucu tedavide ise duygudurum dengeleyici ilaçların yanı sıra psikoterapi desteği çok etkili.

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