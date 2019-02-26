Kim Kardashian’ın 5 yaşındaki kızı dergiye kapak oldu
ntv.com.tr
Kim Kardashian’ın 5 yaşındaki kızı North’un bir dergiye tek başına kapak olması tartışma yarattı. Kardashian, tepkilere karşı bunun kızının seçimi olduğunu söyledi.
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ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın 5 yaşındaki kızı North ilk kez tek başına dergiye kapak pozu verdi.
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Küçük moda ikonu olarak lanse edilen North West, WWD dergisinin Şubat 2019 güzellik özel sayısına kapak oldu.
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North’un makyaj ve gösterişli kıyafetlerle poz vermesi tartışma yarattı. Kim Kardashian’ın takipçilerinden bazıları fotoğraflara tepki gösterirken, Kardashian, kızının daima moda ve makyaja ilgisi olduğunu ve bunun kendi seçimi olduğunu söyledi.
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Moda ve makyaja olan ilgisiyle bilinen küçük North için, WWD, “Onun belirgin moda algısı yaşını gölgeliyor. North farkında olsa da olmasa da moda ve güzelliğe ilgi duyan ve tarz sahibi bir neslin ön saflarında yer alıyor. Alfa denilen, yeni bir başlangıç anlamına gelen bu yaş grubu, dünyanın gördüğü hiçbir şeye benzemiyor” ifadesini kullandı.
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Kim Kardashian da kızının dergiye kapak oluşuyla ilgili, “Kızım North ile çok gurur duyuyorum” sosyal medya mesajını paylaştı.
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Üç çocuk annesi Kardashian, çekimlerin kamera arkasında görüntüleri de paylaşarak, North’un çekimler esnasında çok eğlendiğini belirtti.
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North West, daha önce annesi Kim Kardashian’la birlikte dergi kapağına çıkmıştı.
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