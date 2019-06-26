Kim Kardashian’ın Beyaz Saray fotoğraflarına tepki

Bazıları bu pozu ‘Donald Trump’ın sevdiği gibi’ diye eleştirdi, bir kullanıcı da Kardashian’ın ünlü bir avukat olan babası Robert Kardashian’ı hatırlatarak “Eminim babası böyle yapmazdı” ifadelerini kullandı.

Bir hayranı ise ünlü yıldıza serzenişte bulunarak, “Ben bir hayranım ama küçük çocukları ve bebekleri mülteci merkezlerinde tutan insanlarla nasıl bir arada durabilirsin?” diye sordu.