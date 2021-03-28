Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?

28.03.2021 - 17:34
ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, yarışmacılar birbiri ardına gelen sorulara doğru yanıtlar vererek 1 milyonluk büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Cumartesi günü ekrana gelen yarışma programına, Osmanlı padişahı sorusu damga vurdu
Milyoner'de bir yarışmacıya sorulan "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı.
Yarışmacı, sorunun cevabını bilemeyerek ilk joker hakkını kullandı. Seyircinin kararsız cevabı karşısında tereddüt eden yarışması ikinci joker hakkını da kullandı.
Yüzde 50 joker hakkıyla İbrahim ve Bayezid şıkları kaldı. Yarışmacı, İbrahim cevabını vererek bir sonraki soruyu görmeye hak kazandı.
Yarışmacı, 'Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?' sorusuna verdiği doğru cevapla 7500 TL'lik para ödülü kazandı.