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Kim Milyoner Olmak İster'e Murat Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu

Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılan Murat Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun geleceği iddia edildi.

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    Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programının sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyerek görevini bıraktı.


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    Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; Kariyerine oyunculukla devam edecek olan Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu’na teklif götürüldü.


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    Bölüm başı 250 bin TL teklif edilen İmirzalıoğlu'nun projeye sıcak baktığı öne sürüldü.
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    45 yaşındaki İmirzalıoğlu son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranlarda boy göstermişti.
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    Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirmişti: "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum. Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo."
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