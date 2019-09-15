Kim Milyoner Olmak İster'e Murat Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu
Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılan Murat Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun geleceği iddia edildi.
1
Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programının sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyerek görevini bıraktı.
2
Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; Kariyerine oyunculukla devam edecek olan Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu’na teklif götürüldü.
3
Bölüm başı 250 bin TL teklif edilen İmirzalıoğlu'nun projeye sıcak baktığı öne sürüldü.
4
45 yaşındaki İmirzalıoğlu son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranlarda boy göstermişti.
5
Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirmişti: "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum. Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo."