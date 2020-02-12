Kırmızı başlıklı Bella Hadid (Yıldızlar New York Moda Haftası'nda)

Ünlü yıldız Bella Hadid, 2020 New York Moda Haftası kapsamında podyumda yürüdü. Elbisesiyle dikkatleri üzerine toplayan Hadid, Kırmızı Başlıklı Kız’a benzetildi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey) New York Moda Haftası kapsamında şehrin halk kütüphanesinde düzenlenen Oscar De La Renta moda Bella Hadid podyumda yürüdü. İki parça tanıtan ünlü model kırmızı elbisesi ve tüylü peleriniyle, masal kahramanı Kırmızı Başlıklı Kız’a benzetildi. New York Moda Haftası'nda boy gösteren diğer isimler ise Gigi Hadid, Kaia Gerber ve Doutzen Kroes gibi yıldızlardı. Proenza Schouler'in defilesinde podyuma çıkan yıldızlar, markanın kabanlarını tanıttı. Üçlünün defilesini izleyenler arasında Emily Ratajkowski, Issa Rae, Eliza Scanlen ve Carolyn Murphy gibi isimler vardı.