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Kırmızı halıda şıklık yarışı (Cesar Sinema Ödülleri)

Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu. Başkent Paris'teki Salle Pleyel salonunda şıklık yarışı yaşandı. İşte Cesar Sinema Ödülleri'nden kırmızı halı görünümleri...

  • 1

    Frederique Bel

  • 2

    Malika Menard
  • 3

    Leila Bekhti
  • 4

    Lily-Rose Depp

  • 5

    Laurence Ferrari ve kızı Laetitia Hugues
  • 6

    Ophelie Bau ve Romeo de Lacour
  • 7

    Audrey Fleurot
  • 8

    Deborah Francois ve misafiri
  • 9


    Cecile Cassel
  • 10

    Lionel Massol ve Pauline Seigland
  • 11

    Diane Kruger

  • 12

    Philippe Katerine ve Julie Depardieu
  • 13

    Virginie Ledoye

  • 14


    Robert Redford
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