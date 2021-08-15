Kit Harington: Oynayacağım Marvel karakterini Google'ladım

"BABALIK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Geçtiğimiz haftalarda babalıkla ilgili konuşan aktör, “Her gün uyanıyorum ve bu küçük adama bakıyorum. Artık birlikte bir bütünün parçasıyız. Sanırım babalıkla ilgili beni en çok şaşırtan şey üçünüz artık bir birlik olmanız. Her gün onu büyümüş ve değişmiş buluyorum, bu sizi nasıl değiştirir? Bu çok güzel bir şey" demişti.