Kit Harington: Oynayacağım Marvel karakterini Google'ladım

Game of Thrones ile yıldızlaşan Kit Harington, rol alacağı Marvel filmindeki karakteri öğrenmek için Google'a başvurduğunu söyledi. Yeni rolünün Jon Snow karakterine benzediğini söyleyen Harington, "Bu adamı biliyorum. Ben bu adamdım" diye konuştu.

ntv.com.tr 15.08.2021 - 11:45

Kit Harington: Oynayacağım Marvel karakterini Google'ladım - 1

Game of Thrones dizisiyle dünya çapında üne kavuşan İngiliz oyuncu Kit Harington, Marvel filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterine hayat veren 34 yaşındaki oyuncu, yeni filmiyle ilgili konuştu.

Jimmy Fallon’un The Tonight Show adlı programına katılan Harington, Eternals filminde canlandırdığı Kara Şövalye Dane Whitman’la ilgili sözleriyle dikkat çekti.

Kit Harington: Oynayacağım Marvel karakterini Google'ladım - 2

"GOOGLE'DAN BAKTIM"

Harington, “Bana senaryo gönderilmedi. Sadece, ‘Bu senin oynayacağın karakter’ denildi. Ben de ‘Tamam’ dedim. Sonra karaktere Google’dan baktım. Bu, kimi oynayacağını anlamanın harika bir yolu” diye konuştu.

Kit Harington: Oynayacağım Marvel karakterini Google'ladım - 3
Ünlü oyuncu, Google araştırması sonucu Eternals’ta oynayacağı karakterin Game of Thrones’ta canlanırdığın Jon Snow karakterine çok benzediğini fark ettiğini söyledi.
Kit Harington: Oynayacağım Marvel karakterini Google'ladım - 4

Harington, “Google’ladım. Dane Whitman adında bir karakter. Kılıcının olduğunu ve ata bindiğini gördüm” diyen Harington,”Kendi kendime, ‘Bu adamı biliyorum. Ben bu adamdım’ dedim” şeklinde konuştu.

Kit Harington: Oynayacağım Marvel karakterini Google'ladım - 5

ROL ARKADAŞIYLA EVLİ

2018'de evlendiği Game of Thrones’un bir başka oyuncusu Rose Leslie ile Harington'un şubat ayında oğulları dünyaya gelmişti.

Kit Harington: Oynayacağım Marvel karakterini Google'ladım - 6

"BABALIK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Geçtiğimiz haftalarda babalıkla ilgili konuşan aktör, “Her gün uyanıyorum ve bu küçük adama bakıyorum. Artık birlikte bir bütünün parçasıyız. Sanırım babalıkla ilgili beni en çok şaşırtan şey üçünüz artık bir birlik olmanız. Her gün onu büyümüş ve değişmiş buluyorum, bu sizi nasıl değiştirir? Bu çok güzel bir şey" demişti. 

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