Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ile Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftlerinden birlike tatil

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, yakın arkadaşları Taner Ölmez ve nişanlısı Ece Çeşmioğlu’yla tatil sezonunu Kaş'taaçtı. Kaş'ta lüks bir otelde kalan grup, havuz başında objektiflere yansıdı. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir Denizaltı Hikayesi adlı dizisinin heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, çekimlerin tamamlanmasıyla soluğu tatilde aldı. Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, geçtiğimiz hafta rol aldığı 'Mucize Doktor' dizisi final yapan yakın arkadaşları Taner Ölmez ve nişanlısı Ece Çeşmioğlu’yla Kaş tatiline gitti. Ünlü çiftler, rüzgarlı hava yüzünden denize inemeyince; kaldıkları lüks otelin havuzunda vakit geçirdi. Tatlıtuğ, sık sık havuzun etrafında dolaşıp telefon görüşmesi yaparken Ölmez, bol bol havuz keyfi yaptı. Nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile akşam saatlerine yakın tekrardan havuza giren Ölmez, sevgilisiyle yakından ilgilendi. 44 yaşındaki Başak Dizer ise rüzgardan dolayı günü, oyuncu eşi ile beraber oturarak geçirdi. Keyifli vakit geçiren oyuncu gurubuna yakın arkadaşlarının da eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.