Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ile Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftlerinden birlike tatil

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir Denizaltı Hikayesi adlı dizisinin heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, çekimlerin tamamlanmasıyla soluğu tatilde aldı.

44 yaşındaki Başak Dizer ise rüzgardan dolayı günü, oyuncu eşi ile beraber oturarak geçirdi. Keyifli vakit geçiren oyuncu gurubuna yakın arkadaşlarının da eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.