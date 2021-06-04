Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ile Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftlerinden birlike tatil

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, yakın arkadaşları Taner Ölmez ve nişanlısı Ece Çeşmioğlu’yla tatil sezonunu Kaş'taaçtı. Kaş'ta lüks bir otelde kalan grup, havuz başında objektiflere yansıdı.

04.06.2021 - 10:09

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ile Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftlerinden birlike tatil - 1
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir Denizaltı Hikayesi adlı dizisinin heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, çekimlerin tamamlanmasıyla soluğu tatilde aldı.


Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ile Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftlerinden birlike tatil - 2
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, geçtiğimiz hafta rol aldığı 'Mucize Doktor' dizisi final yapan yakın arkadaşları Taner Ölmez ve nişanlısı Ece Çeşmioğlu’yla Kaş tatiline gitti.


Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ile Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftlerinden birlike tatil - 3
Ünlü çiftler, rüzgarlı hava yüzünden denize inemeyince; kaldıkları lüks otelin havuzunda vakit geçirdi.


Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ile Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftlerinden birlike tatil - 4
Tatlıtuğ, sık sık havuzun etrafında dolaşıp telefon görüşmesi yaparken Ölmez, bol bol havuz keyfi yaptı.
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ile Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftlerinden birlike tatil - 5
Nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile akşam saatlerine yakın tekrardan havuza giren Ölmez, sevgilisiyle yakından ilgilendi.


Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ile Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftlerinden birlike tatil - 6
44 yaşındaki Başak Dizer ise rüzgardan dolayı günü, oyuncu eşi ile beraber oturarak geçirdi. Keyifli vakit geçiren oyuncu gurubuna yakın arkadaşlarının da eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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