Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'dan barınak ziyareti

Bodrum Belediyesi’ni ziyaret eden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, sokak hayvanlarına yönelik düzenlenecek projelere destek vermek istediklerini söyledi.

Haberler - İHA 15.01.2022 - 13:10

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'dan barınak ziyareti - 1

Eşinin hamilelik sürecini Bodrum’daki evlerinde sürdüren ve Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'dan barınak ziyareti - 2

Ziyaretin ardından Bodrum Belediyesinde Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu ile bir araya geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'dan barınak ziyareti - 3

İstanbul’daki evlerinde kedi, köpek ve tavuklarıyla yaşadıklarını belirten ünlü çift, Bodrum’a geldiklerinde de sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenirken, Bodrum’da sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilecek projelere destek vermek istediklerini söylediler.


Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'dan barınak ziyareti - 4

"SATIN ALMA SAHİPLEN"

Hayvan sevgisiyle bilinen Tatlıtuğ çifti, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi ziyaretini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'dan barınak ziyareti - 5

Tatlıtuğ, bir köpeği severken çekilen ve satınalmasahiplen etiketi ile paylaştığı görüntüde, “Hepsi sevgi dolu gözlerle sahiplenmemizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'dan barınak ziyareti - 6

Hayvan sevgisini, sosyal medyadan yaptığı birçok paylaşımla gösteren Başak Dizer ise "Bugün gönülden hayvansever, harika bir ekiple tanıştık. Çok düzenli, sevgi dolu bir barınak. Sahiplenecek bir sürü güzel köpekleri var." diye konuştu. 

İşte diper kareler...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'dan barınak ziyareti - 7
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'dan barınak ziyareti - 8
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'dan barınak ziyareti - 9
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'dan barınak ziyareti - 10
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'dan barınak ziyareti - 11
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'dan barınak ziyareti - 12

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