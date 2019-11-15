Kıvanç Tatlıtuğ kaza yaptı tutkusundan vazgeçmedi 

Son olarak Çarpışma dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ önceki akşam Sarıyer'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Tatlıtuğ, önce eşi Başak Dizer'i otomobiline bindirdi ardından kendisi lüks motosikletine bindi.
Yola çıkmadan önce muhabirlerle sohbet eden Tatlıtuğ, setlere dönmeye hazırlandığını söylerek, “Uzun ve güzel bir dinlenme süreci yaşadım. Şimdi okuduğum birkaç proje var, güzel şeyler olabilir" ifadelerini kullandı.
Değeri 300 bin lira olan Harley Davidson motosiklet kullanan Tatlıtuğ, geçirdiği kaza ve annesine bir daha motosiklet kullanmayacağına dair söz verdiği hatırlatılınca “Sakin ve dikkatli kullanıyorum, Allah kaza bela vermesin” diye konuştu.
Tatlıtuğ, “Çağatay Ulusoy neden sizi sosyal medyada takip etmeyi bıraktı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Tam adamına sordunuz. Benim sosyal medyayla hiç aram yok. Birbirlerini takip edenler mi yakın arkadaş oluyor?”
2013 yılında motosikletiyle ilerleyen Tatlıtuğ karşı yönden gelen motosikletli kurye ile çarpışmış, kazada iki taraf da yaralanmıştı.