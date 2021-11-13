Kıvanç Tatlıtuğ Mardin gezisinde

Haberler 13.11.2021 - 10:41
Stilist Başak Dizer ile 2016'da Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün, başrolünde yer aldığı bir dizinin çekimleri için eşiyle birlikte Mardin'e gitti.
Setten arta kalan zamanlarda Dizer ve arkadaş grubuyla şehri gezen Tatlıtuğ, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
Ünlü çift, hem birbirlerini hem de Mardin'in tarihi mekanlarını çekerek sosyal medyada paylaştı.
Tatlıtuğ ve Dizer, arkadaşlarıyla çıktıkları gezide kendilerine eşlik eden rehberleriyle de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Tatlıtuğ ile Dizer'in kareleri kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Bir süre önce Kıvanç Tatlıtuğ'un baba olacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. Ancak Tatlıtuğ, haklarında çıkan haberleri yalanlamıştı.