Kıvanç Tatlıtuğ Mardin gezisinde

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve bir grup arkadaşıyla Mardin'e gitti. Şehri gezen ünlü çift, birlikte çekildikleri fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.

Haberler 13.11.2021 - 10:41

Kıvanç Tatlıtuğ Mardin gezisinde - 1

Stilist Başak Dizer ile 2016'da Paris'te nikah masasına oturan oyuncu , önceki gün, başrolünde yer aldığı bir dizinin çekimleri için eşiyle birlikte Mardin'e gitti.

Kıvanç Tatlıtuğ Mardin gezisinde - 2

Setten arta kalan zamanlarda Dizer ve arkadaş grubuyla şehri gezen Tatlıtuğ, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Kıvanç Tatlıtuğ Mardin gezisinde - 3

Ünlü çift, hem birbirlerini hem de Mardin'in tarihi mekanlarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ Mardin gezisinde - 4

Tatlıtuğ ve Dizer, arkadaşlarıyla çıktıkları gezide kendilerine eşlik eden rehberleriyle de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Kıvanç Tatlıtuğ Mardin gezisinde - 5

Tatlıtuğ ile Dizer'in kareleri kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kıvanç Tatlıtuğ Mardin gezisinde - 6

Bir süre önce Kıvanç Tatlıtuğ'un baba olacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. Ancak Tatlıtuğ, haklarında çıkan haberleri yalanlamıştı.

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