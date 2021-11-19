Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Haberler 19.11.2021 - 16:15
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.
2. Sayfa programında yer alan habere göre; İlk kez bebek heyecanı yaşayan ikilinin erkek bebeği olacak.
Hamilelik iddialarını doğrulayan Dizer, "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasında bulunmuştu.
Önceki gün açıklama yapan Tatlıtuğ, "Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte, isim henüz düşünmedik" demişti.
İkili 2021'in başlarında corona virüse yakalanmış ve süreci sıkıntılı geçirmişti. Tatlıtuğ, "Corona virüs ile zatürre şu anda birbirinden çok ayırt edilebilmediği için rahatsızlandıktan sonra birçok insan gibi farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim ama bu bir zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Ondan sonraki testler sonucunda bunun olduğunun farkına vardık. Böyle geldi, geçti" diye konuşmuştu.