Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İkili 2021'in başlarında corona virüse yakalanmış ve süreci sıkıntılı geçirmişti. Tatlıtuğ, "Corona virüs ile zatürre şu anda birbirinden çok ayırt edilebilmediği için rahatsızlandıktan sonra birçok insan gibi farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim ama bu bir zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Ondan sonraki testler sonucunda bunun olduğunun farkına vardık. Böyle geldi, geçti" diye konuşmuştu.