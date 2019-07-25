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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer tatilde

Yaz tatilini Bodrum’daki evlerinde geçiren Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün tekneyle denize açıldı. Tatlıtuğ ve Dizer dostlarıyla birlikte Yunan adalarını dolaşacak.

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    Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ tekneleri ile önceki gün Bodrum'da görüntülendi.

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    Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; ünlü çift, Yalıkavak marinadan alışveriş yaptıktan sonra dostlarıyla birlikte Yunan adalarına doğru tura çıktı.

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    Kıvanç Tatlıtuğ teknesi limandan ayrılırken bir kaptan gibi her türlü detayla ilgilendi.

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    Romantik halleriyle dikkat çeken çift, minik köpeklerini de geride bırakmadı.

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    Başak Dizer Tatlıtuğ sevimli dostunu severken objektife böyle yansıdı.
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    Çift 1 hafta Yunan adalarında tatil yapacak.
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