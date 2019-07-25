Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer tatilde

Yaz tatilini Bodrum’daki evlerinde geçiren Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün tekneyle denize açıldı. Tatlıtuğ ve Dizer dostlarıyla birlikte Yunan adalarını dolaşacak.
-
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ tekneleri ile önceki gün Bodrum'da görüntülendi.
-
Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; ünlü çift, Yalıkavak marinadan alışveriş yaptıktan sonra dostlarıyla birlikte Yunan adalarına doğru tura çıktı.
-
Kıvanç Tatlıtuğ teknesi limandan ayrılırken bir kaptan gibi her türlü detayla ilgilendi.
-
Romantik halleriyle dikkat çeken çift, minik köpeklerini de geride bırakmadı.
-
Başak Dizer Tatlıtuğ sevimli dostunu severken objektife böyle yansıdı.
-
Çift 1 hafta Yunan adalarında tatil yapacak.
-