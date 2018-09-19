Kıvanç Tatlıtuğ: Zehirlenmemek için dozunda kullanıyorum

1 Kıvanç Tatlıtuğ, marka yüzü olduğu jeans markasının basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki oyuncu, “Yaşlanmaktan korkuyor musunuz?” sorusuna, “Hayır korkmuyorum. Yaş almak güzeldir” cevabını verdi.

2 Tatlıtuğ, son dönemde ise kişisel gelişime ağırlık verdiğini söyleyerek, “Kendimi bir doktor gibi dinliyorum. Kimse mükemmel değil. Hepimiz hata yapmalıyız ki doğruları görelim ve bir şekilde olgunlaşalım” diye konuştu.

3 Yeni bir dizi ile ekranlara döneceğini söyleyen Tatlıtuğ, "Bu aralar çok stresliyim, bir dizi projemiz var. Yeni bir karakter çıkardığım zaman çok stresli oluyorum. Uykularım kaçıyor. Uykusuz geceler o zaman başlıyor" ifadelerini kullandı.

4 "Hayatta kimse mükemmel değil" diyen ünlü oyuncu "Kendimi bir doktor gibi dinlerim, hatalarımı net olarak eleştiren bir adamım" sözlerini dile getirdi.