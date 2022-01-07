Kıyafetlerden fotoğraf çekimine: Kanye West Julia Fox'la olan randevusunu yönetti

Kim Kardashian ile boşanma sürecine giren Kanye West, oyuncu Julia Fox ile yeni bir ilişkiye başladı. Ünlü rapçinin özel bir fotoğraf çekimine dönüştürdüğü ikinci randevuları ise dikkat çekti. Randevu için olan kıyafetlerini bile West'in seçtiği Fox ise "kendimi kül kedisi gibi hissettim" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 07.01.2022 - 14:33

Kıyafetlerden fotoğraf çekimine: Kanye West Julia Fox'la olan randevusunu yönetti - 1

ile boşanma aşamasında olan 'in yeni sevgilisiyle olan ikinci randevusu olay oldu.

Kıyafetlerden fotoğraf çekimine: Kanye West Julia Fox'la olan randevusunu yönetti - 2

Son aylarda Kardashian ile ayrılığı kabullenemediği konuşulan rapçi oyuncu Julia Fox ile geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülendi. 

Kıyafetlerden fotoğraf çekimine: Kanye West Julia Fox'la olan randevusunu yönetti - 3

Daily Mail'in haberine göre ikilinin ikinci randevusu ise sosyal medyada tepki çekti.

44 yaşındaki West, İtalyan restoranı Carbone'daki randevuyu Interview Magazine için özel bir fotoğraf çekimine dönüştürdü.

Kıyafetlerden fotoğraf çekimine: Kanye West Julia Fox'la olan randevusunu yönetti - 4

Ayrıca West'in fotoğraf çekimli yemek öncesinde bir oda dolusu kıyafet getirerek sevgilisinin stilini de yönettiği öğrenildi. 

Kıyafetlerden fotoğraf çekimine: Kanye West Julia Fox'la olan randevusunu yönetti - 5

Perşembe günü  Fox, Interview Magazine'de  randevuya dair bir yazı yayınladı ve yeni yıl öncesi Miami'de tanıştıklarını açıkladı.

Kıyafetlerden fotoğraf çekimine: Kanye West Julia Fox'la olan randevusunu yönetti - 6

"KÜLKEDİSİ GİBİ HİSSETTİM"

Fox yazıda sürprizle ilgili, "Restoranda, insanlar yemek yerken Ye benim için bütün bir fotoğraf çekimini yönetti. Yemekten sonra  Ye bana bir sürpriz yaptı.  Bütün bir otel süitini giysilerle doluydu. Gerçek bir Külkedisi gibi hissettim. Bunu nasıl yaptığını ya da hepsini zamanında oraya nasıl getirdiğini bilmiyorum. Ama çok şaşırdım. Mesela, ikinci buluşmada kim böyle şeyler yapar ki?" dedi.

Kıyafetlerden fotoğraf çekimine: Kanye West Julia Fox'la olan randevusunu yönetti - 7

Oyuncunun bu yorumundan sonra sosyal medyada birçok insan "biraz hızlı gitmiyor musunuz?" yorumu yaptı.

Kıyafetlerden fotoğraf çekimine: Kanye West Julia Fox'la olan randevusunu yönetti - 8

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