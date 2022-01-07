Kıyafetlerden fotoğraf çekimine: Kanye West Julia Fox'la olan randevusunu yönetti

Haberler - ntv.com.tr 07.01.2022 - 14:33
Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West'in yeni sevgilisiyle olan ikinci randevusu olay oldu.
Son aylarda Kardashian ile ayrılığı kabullenemediği konuşulan rapçi oyuncu Julia Fox ile geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülendi.
Daily Mail'in haberine göre ikilinin ikinci randevusu ise sosyal medyada tepki çekti.
44 yaşındaki West, İtalyan restoranı Carbone'daki randevuyu Interview Magazine için özel bir fotoğraf çekimine dönüştürdü.
Ayrıca West'in fotoğraf çekimli yemek öncesinde bir oda dolusu kıyafet getirerek sevgilisinin stilini de yönettiği öğrenildi.
Perşembe günü Fox, Interview Magazine'de randevuya dair bir yazı yayınladı ve yeni yıl öncesi Miami'de tanıştıklarını açıkladı.
Fox yazıda sürprizle ilgili, "Restoranda, insanlar yemek yerken Ye benim için bütün bir fotoğraf çekimini yönetti. Yemekten sonra Ye bana bir sürpriz yaptı. Bütün bir otel süitini giysilerle doluydu. Gerçek bir Külkedisi gibi hissettim. Bunu nasıl yaptığını ya da hepsini zamanında oraya nasıl getirdiğini bilmiyorum. Ama çok şaşırdım. Mesela, ikinci buluşmada kim böyle şeyler yapar ki?" dedi.
Oyuncunun bu yorumundan sonra sosyal medyada birçok insan "biraz hızlı gitmiyor musunuz?" yorumu yaptı.