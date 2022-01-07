Kıyafetlerden fotoğraf çekimine: Kanye West Julia Fox'la olan randevusunu yönetti

"KÜLKEDİSİ GİBİ HİSSETTİM"

Fox yazıda sürprizle ilgili, "Restoranda, insanlar yemek yerken Ye benim için bütün bir fotoğraf çekimini yönetti. Yemekten sonra Ye bana bir sürpriz yaptı. Bütün bir otel süitini giysilerle doluydu. Gerçek bir Külkedisi gibi hissettim. Bunu nasıl yaptığını ya da hepsini zamanında oraya nasıl getirdiğini bilmiyorum. Ama çok şaşırdım. Mesela, ikinci buluşmada kim böyle şeyler yapar ki?" dedi.