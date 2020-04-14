Klasik tablolardan corona virüs uyarıları

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir reklam ajansı, ‘Karantina Sanatı’ adlı bir sosyal kampanya hazırladı. Corona virüs salgınında pek çok kişinin hala kurallara uymamakta ısrar etmesinden yola çıkarak klasik resimleri, Covid-19’dan korunma rehberine dönüştürdü. İşte klasik tabloların corona’ya karşı uyarı levhalarına dönüştürülmüş halleri...
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14.04.2020 - 08:20| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 08:28
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