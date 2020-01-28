Kobe Bryant ile eşi Vanessa Bryant arasında helikopter anlaşması
Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın tutkunu olduğu ve sık sık kullandığı helikopter için eşi Vanessa ile anlaşma yaparak, hava aracına birlikte binmemeyi kararlaştırdığı ortaya çıktı.
28.01.2020 - 14:26
Tutkunu olduğu ve trafikte vakit kaybetmek yerine ailesiyle daha çok zaman geçirmek isteyen Kobe Bryant, her zaman kullandığı helikopter için eşi Vanessa ile anlaşma yaparak, hava aracına birlikte binmemeyi kararlaştırdığı öğrenildi.
13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden Bryant'ın eşi Vanessa ile aynı anda uçmama konusunda anlaştığı ortaya çıktı.
People dergisine konuşan, aileye yakın ve ismi açıklanmayan bir kaynak Kobe Bryant'ın Los Angeles Lakers'ta eşi Vanessa ile birlikte aynı anda helikoptere binmemeye gayret gösterdiğini söyleyerek, “Bu sayede eşi Vanessa ve kızları Natalia (17), Bianka (3) ve Haziran 2019’da doğan Capri hayatta kaldı” dedi.
Kasım ayında Sunday Paper dergisine röportaj veren Kobe Bryant şu ifadeleri kullanmıştı: "Baba olmak bu dünyada en çok gurur duyduğum şey; bu benim en büyük başarımdır. Çok şey öğrendim, ama belki de en derin şey, ebeveyn olduğunuzda çocuklarınız için sahip olduğunuz en güzel şey karşılıksız sevgi olmuştur. Bu deneyimi dört kez yaşadığım için çok mutluyum ve bence dünyada bu duygudan daha güçlü hiçbir şey yok."
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