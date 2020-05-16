Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonrası otopsi raporu açıklandı

ntv.com.tr 16.05.2020 - 10:49 | Son Güncelleme : 16.05.2020 - 15:15
VÜCUDU TAMAMEN YANMIŞ
Los Angeles Eyaleti Tıp Muayenehanesi Koroner Bürosu tarafından paylaşılan raporda kırık kemikler, parçalanmış vücutlar ve yanan elbiselerdeki uçak yakıtı kokusuyla ilgili çarpıcı ifadeler yer aldı. Kobe Bryant'ın vücudunun tamamen yandığı ve ancak parmak izlerinden tespit edilebildiği belirtildi.
Ayrıca Kobe Bryant'ın vücudunda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve narkolepsi tedavisinde kullanılan metilfenidat ilacı bulunduğu vurgulandı.
Helikopterin 296 kilometre hızla bir yamaca çarpmasıylas meydana gelen kazanın pilotu Ara Zobayan’ın toksikoloji testi sonucunda, kanında herhangi bir alkol ya da uyuşturucu belirtisine rastlanmadığı ifade edildi.
Geçtiğimiz günlerde görülen davada, helikopter şirketi, suçlamalar karşısında savunmasını yaparak, "Kobe ve Gianna Bryant belirli tehlikeler ve risklerin büyüklüğü hakkında bilgiye sahipti ve gönüllü olarak riski üstlendiler. Bu durum, Vanessa Bryant'ın tazminat talebini engeller ya da tazminat miktarını düşürür” demişti. Bu arada Vanessa Bryant'ın ne kadar tazminat talebinde bulunduğu bilinmiyor.
"KAZA TANRI'NIN İŞİ"
Kazayı "Tanrı'nın işi" olarak tanımlayan şirket, sonucu "Kaçınılmaz bir kaza" olarak yorumlamış, şirket, uçmayı "doğası gereği tehlikeli" olarak nitelendirmişti.
"YOLCULARIN İHMALİ"
Kazada hayatını kaybeden helikopter pilotu Ara George Zobayan'ın sözcüsü de davaya cevap vererek şunları söylemişti: "Davacıların ve / veya merhumların zararları, doğrudan veya kısmen davacıların ve / veya merhumların ihmali veya hatası nedeniyle, ilgili risklerle ilgili bilerek ve gönüllü olarak bu ihmale neden oldukları ortaya çıkmıştır. Sanığın iddia edilen zararlara neden olma konusunda hiçbir sorumluluk taşımadığı ortadadır."