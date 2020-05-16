Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonrası otopsi raporu açıklandı

"YOLCULARIN İHMALİ"

Kazada hayatını kaybeden helikopter pilotu Ara George Zobayan'ın sözcüsü de davaya cevap vererek şunları söylemişti: "Davacıların ve / veya merhumların zararları, doğrudan veya kısmen davacıların ve / veya merhumların ihmali veya hatası nedeniyle, ilgili risklerle ilgili bilerek ve gönüllü olarak bu ihmale neden oldukları ortaya çıkmıştır. Sanığın iddia edilen zararlara neden olma konusunda hiçbir sorumluluk taşımadığı ortadadır."