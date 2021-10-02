Konya GastroFest başladı

02.10.2021 - 10:54
Festivalde Türkiye Aşçılar Federasyonu ile birlikte İtalya, İspanya ve Hırvatistan'dan da aşçı federasyonu temsilcileri katılacak. Festival alanında paneller, söyleşiler ve atölye çalışması yapılacak. Festivale gelenler, yemeklerin yapılma süreçleri ve sonrasını görebilecek. Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen aşçılar da kendi yöresel yemeklerini sergileyecek.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Çatalhöyük ile başlayan yolculuğundan sonra birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve her dönemin en önemli şehirlerinden birisi olmayı başardığını söyledi.
Altay, “Ecdadımız Orta Asya’dan başlayan yolculuğunda Anadolu’yu bir ev olarak kendine yurt edindiğinde Konya’yı da başkent ilan etmiş. Orta Asya’dan başlayan yolculuğunda orada yüzyıllardır elde ettiği medeniyeti, mutfak kültürünü yolda harmanlayarak ve coğrafyada bulduklarıyla pişirerek, buna da saray kültürünü katarak ortaya bir medeniyet sunmuş. Biz de bugün bu medeniyeti yaşatmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.
Mevlana’nın aşçısı Ateş Baz-ı Veli’nin yemek geleneğine değinen Başkan Altay, “Yemek kültürü, sadece damaklarımıza hitap eden bir kültürden ziyade Selçuklu ve Osmanlı medeniyetimizin tüm esintilerini, o dönemde yaşamış ecdadımızın bilgi ve birikimlerini, acılarını ve umutlarını ateşle harmanlayarak günümüze ulaştırması bakımından anlamlıdır" diye konuştu.
Uğur İbrahim Altay, Ocaklarda sadece yemeklerimiz kaynamıyor, hamurumuz pişmiyor; aynı zamanda o yemeğin bizlere sunduğu kadim tarih, her ocakta yeniden doğuyor ve yeniden bizlerle buluşuyor” dedi.
Altay, festivali Ateş Baz-ı Veli'ye ithafen Aşçı Dede temasıyla gerçekleştirdiklerini bu konseptte dünyada başka bir yemek festivali düzenlemenin mümkün olmadığını söyledi.
Başkan Altay, “Biz Konyalılar olarak daha çok evlerimizde pişirdiğimiz yemekleri inşallah bu vesileyle misafirlerimize de sunmuş olacağız. Stant açan değerli belediyelerimize, Konyalı esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Gastronomi Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.