Konya'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti: Tahinli pide

'İFTARIN TATLISI, SAHURUN PİDESİ'

Baba mesleğini sürdüren pideci Fatih Yemenici, her çeşit tahinli pide yaptıklarını belirterek, ''Babam yaklaşık 50 yıldır bu mesleği yapıyordu. Biz de ikinci nesil olarak arkasından elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocukluktan bu yana babamın yanındayım. Tahin ramazan aylarında çok fazla tüketilen bir gıda maddesidir. Tahinli pide de ramazanda tok tutma özelliği olan bir de susatmaması bakımından sahurlarda tercih edilen bir gıda maddesi. Ayrıca şerbetini de biz yanında veriyoruz. Şerbetini de döktüğünüz zaman kadayıf formatında bir tatlı oluyor. Bu da iftar sofralarını süslüyor. İftar sofralarının tatlısı, sahur sofralarının ise pidesidir. Tok tutan ve susatmayan bir gıdadır.''