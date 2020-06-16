Köpeklerin moda fotoğrafları: Dogue meydan okuması

Felaketlerle dolu 2020 yılını daha eğlenceli hikayelerle renklendirmek isteyenler sosyal medyada #VogueChalleng'dan adı altında köpek fotoğrafları akımı başlattı. Köpeklerinin, bazıları da kedilerinin fotoğraflarını Vogue dergisinin kapağına özenerek yayınladı. Vogue adı, İngilizce köpek anlamına gelen ‘dog’ kelimesiyle değiştirilerek Dogue oldu. Köpeklerin moda fotoğrafları 'Dogue' adlı Instagram sayfasında toplandı. Sayfayı iki köpeksever Polonyalı yönetiyor. İşte Dogue meydan okumasından yansıyanlar...
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