Kraliçe 2. Elizabeth villasını satıyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Malta'daki eski evi Villa Guardamangia, yaklaşık 6 milyon euro'ya (40 milyon TL) satışa sunuldu. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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Kraliçe 2. Elizabeth Malta'da bulunan villasını 6 milyon euro'ya satıyor.
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Malta'nın başkenti Valletta yakınlarındaki villa, Kraliçe'nin İngiltere dışında evi olarak nitelediği tek yer olma özelliği taşıyordu.
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Kraliçe, eşi Prens Philip'in Malta'da deniz subayı olarak görev yaptığı 1949-1951 yılları arasında burada yaşamıştı.
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Lüks bir emlak şirketinin verdiği ilanda, Kraliçe'nin villası "Kayda geçmiş büyük bir tarihi değere sahip, Palazzo mimarisindeki muhteşem bir konut" olarak nitelendi.
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İlanda, 1.560 metre karelik yüksek tavanlı ve dayanıklı evde, konuk ve hizmetçiler için ayrılmış çok sayıda alan olduğu belirtildi.