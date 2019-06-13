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Kraliçe 2. Elizabeth villasını satıyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Malta'daki eski evi Villa Guardamangia, yaklaşık 6 milyon euro'ya (40 milyon TL) satışa sunuldu. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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    Kraliçe 2. Elizabeth Malta'da bulunan villasını 6 milyon euro'ya satıyor.


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    Malta'nın başkenti Valletta yakınlarındaki villa, Kraliçe'nin İngiltere dışında evi olarak nitelediği tek yer olma özelliği taşıyordu.


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    Kraliçe, eşi Prens Philip'in Malta'da deniz subayı olarak görev yaptığı 1949-1951 yılları arasında burada yaşamıştı.


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    Lüks bir emlak şirketinin verdiği ilanda, Kraliçe'nin villası "Kayda geçmiş büyük bir tarihi değere sahip, Palazzo mimarisindeki muhteşem bir konut" olarak nitelendi.


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    İlanda, 1.560 metre karelik yüksek tavanlı ve dayanıklı evde, konuk ve hizmetçiler için ayrılmış çok sayıda alan olduğu belirtildi.
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