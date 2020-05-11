Kraliçe aşı bulunana kadar görevine dönmeyebilir

ntv.com.tr 11.05.2020 - 08:43
"AŞI BULUNANA KADAR DÖNMEYEBİLİR"
Kraliçe Elizabeth aylarca karantinada kalabilir ve salgın tedbirleri İngiltere’de yavaş yavaş gevşemeye gitse de ön saflarda yer aldığı görevlerine dönmeyebilir. İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliçe’nin göevden uzak kalma süresinin aşı bulunana kadar sürebileceğini yazdı.
Windsor Kalesi'nde eşi Prens Philip'le birlikte kalan ve tüm görevlerini askıya alan 94 yaşındaki Kraliçe’ye, Covid-19'a yakalanma riski nedeniyle kamu görevlerine dönmesine ‘yıllarca’ izin verilmeyebilir.
İddialar Başbakan Boris Johnson'un üç aşamalı geçici bir 'çıkış planı' oluşturması ve çalışmaya geri dönme çağrısı sonrası geldi.
TV VE VİDEO BAĞLANTILARINDA OLACAK
Kraliyet biyografisi yazarı Andrew Morton, The Sun gazetesine programının sonbahara kadar devam etmesi beklenmeyen Kraliçe'nin asla normal görevlerine geri dönemeyeceğini ve büyük olasılıkla TV veya video bağlantılarında görüneceğini söyledi.
Prenses Diana'nın hikayesini anlatan Diana: Her True Story adlı kitabı kaleme alan yazar, kraliyetin halkla tanışmaktan zevk aldığı ancak bu tür buluşmaların hem Kraliçe hem de gelecek ay 99’a girecek olan Prens Philip için bir risk oluşturacağını ekledi.
KARANTİNADA DEVLET İŞLERİYLE 'MEŞGUL'
Bugün erken saatlerde Buckingham Sarayı’ndan bir sözcü, Kraliçe’nin ülke işleriyle 'meşgul' olmaya devam ettiğini, Başbakan Johnson ile telefonla haftalık görüşme yaptığını ve günlük kırmızı kutudaki Hükümet evraklarını aldığını söyledi.
Bugün Sunday Times gazetesi, Buckingham Sarayı'nın 27 yıl sonra ilk kez yaz aylarında kapalı kalacağını bildirdi.
Elizabeth’in 68 yıllık hükümdarlığında resmi görevlerinden en uzun süre uzak kaldığı dönemin içinde bulunduğumuz salgın günleri olduğu söylenirken, Kraliçe’nin programına en erken sonbahara kadar devam etmemesi bekleniyor.