Kraliçe Elizabeth tahtının varisini ilan etti

Haberler 06.02.2022 - 09:43 | Son Güncelleme : 06.02.2022 - 09:54
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, oğlu Prens Charles tahta çıktığında, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıkladı.
95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında 74 yaşındaki Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını "içten dilediğini" belirtti.
Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.
Kraliçe, teşekkürün ardından, “Ve zamanı geldiğinde, oğlum Charles kral olduğunda, ona ve eşi Camilla’ya bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinize eminim ve en içten dileğim kendi işlerini devam ettirirken Camilla’nın da kraliçe olarak bilinmesidir” dedi.
Kraliçe Elizabeth'in geçen yıl hayatını kaybeden eşi Prens Philip, "kral" unvanını alamamıştı.
Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılıyla İngiliz monarşisinde en çok tahtta kalan hükümdar oldu.
Prens ve Leydi Diana Spencer, 29 Temmuz 1981’de başkent Londra’daki St Paul’s Katedrali’nde evlendi,1996 yılında boşandı.
Prenses Diana, tatil için erkek arkadaşı Dodi el Fayed’le gittiği Fransa’nın başkenti Paris’te, 31 Ağustos 1997’de hayatını kaybetti.
Prens Charles, Diana'nın BBC’de yayınlanan Panoroma programına verdiği röportajda, “Bu evlilikte üç kişiyiz” sözleriyle kast ettiği üçüncü kişiyle, Camilla Parker Bowles’la 2005 yılında evlendi.