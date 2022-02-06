Kraliçe Elizabeth tahtının varisini ilan etti

Kraliçe, teşekkürün ardından, “Ve zamanı geldiğinde, oğlum Charles kral olduğunda, ona ve eşi Camilla’ya bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinize eminim ve en içten dileğim kendi işlerini devam ettirirken Camilla’nın da kraliçe olarak bilinmesidir” dedi.