Kraliçe Elizabeth yine törene katılamadı

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bu kez belini incitmesi nedeniyle 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için düzenlenen anma törenine de iştirak edemedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.11.2021 - 09:30

Kraliçe Elizabeth yine törene katılamadı - 1

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe belini incitti ve büyük bir üzüntüyle bugün Cenotaph'taki Anma Ayini'ne katılamayacağına karar verdi" denildi. 

Kraliçe Elizabeth yine törene katılamadı - 2

Son ana kadar, başkent Londra'da bulunan Cenotaph'taki (Simgesel mezar) törene katılması beklenen 95 yaşındaki Kraliçe, doktorların tavsiyesi üzerine bir süredir dinleniyor ve etkinliklerde yer almıyordu.

Kraliçe Elizabeth yine törene katılamadı - 3

Kraliçe, tahttaki yılları boyunca yalnızca 6 kez töreni kaçırmıştı. 2. Elizabeth, 1961'de Gana, 1968'de Brezilya, 1983'te Kenya ve 1999'da Güney Afrika'ya yaptığı ziyaretler nedeniyle, 1959 ve 1963 yıllarında ise hamile olduğu için törene katılamamıştı.

Kraliçe Elizabeth yine törene katılamadı - 4

İngiltere Kraliçesi, 12 Ekim Salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinde bastonla görülmesinin ardından 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

Kraliçe Elizabeth yine törene katılamadı - 5

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.

Kraliçe Elizabeth yine törene katılamadı - 6

Kuzey İrlanda'da 20 Ekim'de düzenlenen anma törenlerine de katılmayan Kraliçe'nin 31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) gidememişti.

Kraliçe Elizabeth yine törene katılamadı - 7

Doktorların 29 Ekim'de en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu Kraliçe 2. Elizabeth'in bu süre zarfında bazı çevrim içi görüşmeler dahil masa başı görevleri üstlenmeye devam edebileceği belirtilmişti.

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