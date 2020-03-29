Kraliçe Elizabeth'in doğum günü kutlaması corona virüs engeline takıldı

ntv.com.tr 29.03.2020 - 11:17
Kraliçe II. Elizabeth’in doğum günü de corona virüs salgınından nasibini aldı.
Buckingham Sarayı’ndan, Trooping The Colour adı verilen kutlamanın bu yıl yapılamayacağı açıklandı.
21 Nisan 1923 doğumlu olan Kraliçe için her yıl haziran ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da Trooping the Colour etkinliği yapılıyor. Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören sergileniyor.
67 yıldır tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth ülkenin tahtta en uzun süre oturan monarkı unvanını taşıyor.
İşte geçen yılki Trooping the Colour etkinliğinden objektiflere yansıyanlar...