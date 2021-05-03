Kraliçe Elizabeth'in evine giren iki yabancı tutuklandı

"KRALİÇE'Yİ KORUNMASIZ HALE GETİRİR"

Princess Diana’nın koruması Ken Wharfe, son olayla ilgili The Sun gazetesine konuşarak, “Çift, kimse onları fark etmeden ve polis çağrılmadan önce bir süre mülkte dolaşmış. Andrew o sırada evdeymiş. Kabul edilemez bir durum ve Kraliçe’yi korunmasız hale getirir. Çok üzücü ve değişime ihtiyaç var” dedi.