Kraliçe Elizabeth'in evine giren iki yabancı tutuklandı

Kraliçe Elizabeth'in Windsor Şatosu'ndaki konutuna izinsiz giren bir çift, tutuklandı. Benzer olay, bir hafta önce de gerçekleşmişti.

03.05.2021 - 06:56

Kraliçe Elizabeth'in evine giren iki yabancı tutuklandı - 1

Bir çift ‘davetsiz misafir’in, geçtiğimiz pazar günü Kraliçe II. Elizabeth’in Windsor malikanesine girdiği öğrenildi.

Kraliçe Elizabeth'in evine giren iki yabancı tutuklandı - 2
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, 31 yaşında bir erkek ve 29 yaşında bir kadın, 95 yaşındaki Kraliçe’nin köpeklerini gezdirdiği ve ata bindiği Royal Lodge'daki bahçe çitlerinin üzerinden tırmanarak mülke girdi.
Kraliçe Elizabeth'in evine giren iki yabancı tutuklandı - 3

KRALİÇE YOKTU AMA OĞLU ORADAYDI

Kraliçe Elizabeth’in olay esnasında o evde bulunmadığı, ancak oğlu Prens Andrew’in orada olduğu bildirildi.

Kraliçe’nin mülküne giren çift tutuklandı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Kraliçe Elizabeth'in evine giren iki yabancı tutuklandı - 4

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Bu olaydan bir hafta kadar önce de Prens Andrew’in nişanlısı olduğunu söyleyen 44 yaşında bir İspanyol kadının mülke girmesine izin verilmiş, daha sonra durumun aslı anlaşılınca tutuklanmıştı.

Kraliçe Elizabeth'in evine giren iki yabancı tutuklandı - 5

"AFFEDİLEMEZ!"

“Andrew’in nişanlısıyım” diyen kadının kraliyet mülküne girişine izin verilmesi, İngiliz basınında, “Büyük hata”, “Affedilemez” diye nitelendirilmişti.

Kraliçe Elizabeth'in evine giren iki yabancı tutuklandı - 6

"KRALİÇE'Yİ KORUNMASIZ HALE GETİRİR"

Princess Diana’nın koruması Ken Wharfe, son olayla ilgili The Sun gazetesine konuşarak, “Çift, kimse onları fark etmeden ve polis çağrılmadan önce bir süre mülkte dolaşmış. Andrew o sırada evdeymiş. Kabul edilemez bir durum ve Kraliçe’yi korunmasız hale getirir. Çok üzücü ve değişime ihtiyaç var” dedi.

Kraliçe Elizabeth'in evine giren iki yabancı tutuklandı - 7

73 yıllık eşi Prens Philip’i kısa süre önce kaybeden Kraliçe, corona virüs salgını sürecinde Buckingham Sarayı yerine Windsor Şatosu’ndaki mülkünde konaklıyor.

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