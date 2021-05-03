Kraliçe Elizabeth'in evine giren iki yabancı tutuklandı

03.05.2021 - 06:56
Bir çift ‘davetsiz misafir’in, geçtiğimiz pazar günü Kraliçe II. Elizabeth’in Windsor malikanesine girdiği öğrenildi.
KRALİÇE YOKTU AMA OĞLU ORADAYDI
Kraliçe Elizabeth’in olay esnasında o evde bulunmadığı, ancak oğlu Prens Andrew’in orada olduğu bildirildi.
Kraliçe’nin mülküne giren çift tutuklandı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.
ÜST ÜSTE BENZER OLAYLAR
Bu olaydan bir hafta kadar önce de Prens Andrew’in nişanlısı olduğunu söyleyen 44 yaşında bir İspanyol kadının mülke girmesine izin verilmiş, daha sonra durumun aslı anlaşılınca tutuklanmıştı.
"AFFEDİLEMEZ!"
“Andrew’in nişanlısıyım” diyen kadının kraliyet mülküne girişine izin verilmesi, İngiliz basınında, “Büyük hata”, “Affedilemez” diye nitelendirilmişti.
"KRALİÇE'Yİ KORUNMASIZ HALE GETİRİR"
Princess Diana’nın koruması Ken Wharfe, son olayla ilgili The Sun gazetesine konuşarak, “Çift, kimse onları fark etmeden ve polis çağrılmadan önce bir süre mülkte dolaşmış. Andrew o sırada evdeymiş. Kabul edilemez bir durum ve Kraliçe’yi korunmasız hale getirir. Çok üzücü ve değişime ihtiyaç var” dedi.
73 yıllık eşi Prens Philip’i kısa süre önce kaybeden Kraliçe, corona virüs salgını sürecinde Buckingham Sarayı yerine Windsor Şatosu’ndaki mülkünde konaklıyor.