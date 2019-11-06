Kraliçe Elizabeth’in kürk kararı, hayvan hakları aktivistlerinden de övgü aldı. Humane Society adlı hayvan hakları savunucusu örgütten yapılan açıklamada, “Majestelerini bir örnek olarak takip etmesi ve İngiltere'yi hayvan kürkü satışını yasaklayan ilk ülke haline getirmesi için İngiltere Hükümeti’ne çağrıda bulunuyoruz” denildi.