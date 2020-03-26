Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu hakkında açıklama

Prens Charles’in corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth için Buckingham Sarayı, yaptığı açıklamada Başbakan Boris Johnson'ın Kraliçe ile telefonla görüştüğünü bildirerek halka Kraliçe'nin sağlıklı olduğunu duyurdu.

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DHA 26.03.2020 - 11:25

İngiltere Kraliyeti’nin veliahtı 71 yaşındaki Prens Charles’in corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası, basında, başta 93 yaşındaki annesi İngiltere Kraliçesi 2’inci Elizabeth olmak üzere diğer kraliyet üyelerinin de tehlikede olup olmadığı konusu ele alınmaya başlandı.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Boris Johnson'ın telefonla görüştüğünü bildirerek görüşmeye ilişkin güncel fotoğraf yayınladı, durumunun iyi olduğu açıklanarak halka Kraliçenin sağlıklı olduğu mesajı verildi.

İngiliz basınına göre doktorlar, Prens Charles’in, annesini gördükten bir gün sonra 13 Mart’ta, virüsü bulaştırıcı hale geldiğini belirtti.







Kraliçe, sosyal mesafeyi korumak için geçen hafta saraydan ayrılıp Windsor Kalesi’ne taşınmıştı. Prens Charles’ın oğlu Harry ve eşi Meghan Markle ile en son 9 Mart tarihinde görüşmüştü.







Prens’in 98 yaşındaki babası Prens Philip ise halen var olan sağlık sorunları yüzünden sık sık hastanede tedavi görüyordu. Prens Charles’ın annesi Kraliçe 2’inci Elizabeth’i son gördüğünde babasının yanlarında olmadığı da ifade edildi.







Prens Charles ve eşi Camilla’nın resmi olarak temsil edildiği Clarence House sözcüsü ise Prens’in hastalığını hafif belirtilerle geçirdiğini ve şu anda İskoçya’daki Birkhall’de kendini karantinaya aldığını açıkladı.