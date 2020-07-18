Kraliçe Elizabeth Yüzbaşı Tom Moore'u
şövalye ilan etti

İngiltere'de salgın döneminde başlattığı bağış kampanyasında, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için 32 milyon sterlinden fazla para toplayan Yüzbaşı Tom Moore, Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.

18.07.2020 - 09:48

Kraliçe Elizabeth Yüzbaşı Tom Moore'uşövalye ilan etti - 1
Pandemi döneminde sağlık çalışanları için başlattığı yardım kampanyasıyla İngiliz halkının takdirini kazanan eski asker Tom Moore, Kraliçe Elizabet tarafından şövalye ilan edildi. Bunun için Windsor kalesinin bahçesinde tören düzenlendi.


Kraliçe Elizabeth Yüzbaşı Tom Moore'uşövalye ilan etti - 2
Bu, 94 yaşındaki Kraliçe'nin virüs izolasyonundan sonra katıldığı ilk etkinlik oldu. Kraliçe 2 Elizabeth, babasının kılıcıyla Tom Moore'u şövalye ilan etti.


Kraliçe Elizabeth Yüzbaşı Tom Moore'uşövalye ilan etti - 3
100 yaşındaki eski asker Tom Moore için gelenekler yıkıldı. Kalça kırığı nedeniyle yürüteç kullanan Moore, şövalye ilan edilirken Kraliçe'nin önünde eğilmedi


Kraliçe Elizabeth Yüzbaşı Tom Moore'uşövalye ilan etti - 4
İkinci dünya savaşına katılan Yüzbaşı Moore, pandemi döneminde sağlık çalışanları için başlattığı kampanya ile halk kahramanı haline gelmişti.


Kraliçe Elizabeth Yüzbaşı Tom Moore'uşövalye ilan etti - 5
Moore evinin bahçesinde yürüteç ile tam 100 tur yürüme vaadinde bulunmuş ve halktan kendisine internet üzerinden destek olmalarını istemişti. Moore'un bu çağrısı geniş yankı uyandırmış, 33 milyon pound bağış toplanmıştı.

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