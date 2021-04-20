Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi

Her yıl büyük bir kutlamayla yeni yaşına gören Kraliçe II. Elizabeth, geçen cumartesi günü son yolculuğuna uğurladığı 73 yıllık eşi Prens Philip'in ardından ilk doğum gününü her zamankinden farklı kutlayacak.

ntv.com.tr 20.04.2021 - 07:35

Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 1

Bu yılki doğum günü, 73 yıllık eşi Prens Philip’in ölümünün hemen ardından gelen Kraliçe II. Elizabeth, kutlamalarda değişikliğe gidiyor.

İngiliz basınına göre, yarın 95’inci yaşına girecek olan Kraliçe’nin doğum günü, her zamankinden çok daha sessiz geçecek.

Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 2
9 Nisan’da 99 yaşındayken hayatını kaybeden Prens Philip, 17 Nisan Cumartesi günü, St. George’s Şapeli’nde son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 3
Eşinin ölümünden sonra ilk doğum gününü kutlayacak olan Kraliçe, eşinin yasını tutmaya devam ederken bazı geleneklere katılmayacak.
Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 4

Kraliçe ve diğer kraliyet ailesi üyeleri genellikle yeni fotoğraflarını halkla paylaşarak doğum günlerini kutlarlar. Ancak bu yıl bir portre yayınlanmayacak.

Her yıl halka açık yapılan büyük kutlamalar da bu yıl corona virüs salgını nedeniyle yerini sönük bir kutlamaya bırakacak.

Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 5

Kraliçe’nin doğum gününün kutlandığı bir başka etkinlik olan haziran ayındaki İngiliz Milletler Topluluğu askeri etkinliği Trooping the Colour’da kraliyet üyeleri sarayın balkonundan etkinlikleri izler, halkı selamlardı. Bu yıl salgın nedeniyle ikinci kez iptal edildi.

Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 6
Bu yıl Windsor Şatosu'ndaki alanda daha küçük bir kutlama planı mevcutken, Kraliçe'nin ailesinden herhangi birinin ona katılıp katılamayacağı henüz belli değil.
Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 7

Öte yandan eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ABD’ye taşınan, ancak Prens Philip’in cenazesi için İngiltere’ye dönen Prens Harry’nin, tekrar ailesinin yanına ABD’ye dönüş tarihini, büyükannesi Kraliçe Elizabeth’in doğum günü nedeniyle ertelediği konuşuluyor.

Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 8
İşte Kraliçe Elizabeth ve diğer aile üyelerinin Prens Philip'e son vedasından yansıyanlar...
Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 9
Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 10
Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 11
Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 12
Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 13
Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 14
Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 15
Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi - 16

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