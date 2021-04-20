Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi

ntv.com.tr 20.04.2021 - 07:35
Bu yılki doğum günü, 73 yıllık eşi Prens Philip’in ölümünün hemen ardından gelen Kraliçe II. Elizabeth, kutlamalarda değişikliğe gidiyor.
İngiliz basınına göre, yarın 95’inci yaşına girecek olan Kraliçe’nin doğum günü, her zamankinden çok daha sessiz geçecek.
Kraliçe ve diğer kraliyet ailesi üyeleri genellikle yeni fotoğraflarını halkla paylaşarak doğum günlerini kutlarlar. Ancak bu yıl bir portre yayınlanmayacak.
Her yıl halka açık yapılan büyük kutlamalar da bu yıl corona virüs salgını nedeniyle yerini sönük bir kutlamaya bırakacak.
Kraliçe’nin doğum gününün kutlandığı bir başka etkinlik olan haziran ayındaki İngiliz Milletler Topluluğu askeri etkinliği Trooping the Colour’da kraliyet üyeleri sarayın balkonundan etkinlikleri izler, halkı selamlardı. Bu yıl salgın nedeniyle ikinci kez iptal edildi.
Öte yandan eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ABD’ye taşınan, ancak Prens Philip’in cenazesi için İngiltere’ye dönen Prens Harry’nin, tekrar ailesinin yanına ABD’ye dönüş tarihini, büyükannesi Kraliçe Elizabeth’in doğum günü nedeniyle ertelediği konuşuluyor.