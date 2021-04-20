Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi

Kraliçe ve diğer kraliyet ailesi üyeleri genellikle yeni fotoğraflarını halkla paylaşarak doğum günlerini kutlarlar. Ancak bu yıl bir portre yayınlanmayacak.

Her yıl halka açık yapılan büyük kutlamalar da bu yıl corona virüs salgını nedeniyle yerini sönük bir kutlamaya bırakacak.