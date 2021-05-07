Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu

Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu. Alkoller Sandringham Malikanesi'nin bahçelerinden hasat edilen organik arpadan üretiliyor.

07.05.2021 - 10:55

Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu - 1
Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu. Tanıtım Prens Philip'in ölümünden kısa bir süre sonra gerçekleşti.


Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu - 2
Independent Türkçe'nin The Times'tan aktardığına göre; Buckingham Sarayı bu hafta içeceklerin, malikanenin corona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi sonrası şimdi yeniden açılan hediye dükkanında satışa sunulacağını açıkladı.
Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu - 3
Üretilen biraların etiketlerine göre, tanımlama 'soğuk filtreli geleneksel mayalı' olarak yapılıyor.


Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu - 4
Geleneksel koyu cam şişede paketlenen alkollerde yeşil etiketinde Sandringham arazisinde yer alan bir tavşanın görseli bulunuyor.


Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu - 5
Ayrıca alkoller Sandringham Malikanesi'nin bahçelerinden hasat edilen organik arpadan üretiliyor.

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