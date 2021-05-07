Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu. Alkoller Sandringham Malikanesi'nin bahçelerinden hasat edilen organik arpadan üretiliyor.
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07.05.2021 - 10:55
Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu. Tanıtım Prens Philip'in ölümünden kısa bir süre sonra gerçekleşti.
Independent Türkçe'nin The Times'tan aktardığına göre; Buckingham Sarayı bu hafta içeceklerin, malikanenin corona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi sonrası şimdi yeniden açılan hediye dükkanında satışa sunulacağını açıkladı.
Üretilen biraların etiketlerine göre, tanımlama 'soğuk filtreli geleneksel mayalı' olarak yapılıyor.
Geleneksel koyu cam şişede paketlenen alkollerde yeşil etiketinde Sandringham arazisinde yer alan bir tavşanın görseli bulunuyor.
Ayrıca alkoller Sandringham Malikanesi'nin bahçelerinden hasat edilen organik arpadan üretiliyor.
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