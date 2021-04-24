Kraliçe II. Elizabeth'in otomobili satışta

Geçtiğimiz günlerde 95. yaşına giren Kraliçe II. Elizabeth, Bentley marka otomobilini satışa çıkardı.

24.04.2021 - 17:49

Kraliçe II. Elizabeth'in otomobili satışta - 1
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in otomobillerinden Bentley Mulsanne satışa sunuldu.


Kraliçe II. Elizabeth'in otomobili satışta - 2
Otomobilin satılık ilanında 2015 model ve 3 bin 987 km'de olduğu bilgisi yer aldı.


Kraliçe II. Elizabeth'in otomobili satışta - 3
Braley Motor Car firması tarafından satışa çıkarılan Kraliçe Elizabeth’in otomobili için 200 bin sterlin (Yaklaşık 2.3 milyon TL) isteniyor.


Kraliçe II. Elizabeth'in otomobili satışta - 4
Aracın satılık konumda olduğu Bramley firmasının Pazarlama Müdürü Jack Morgan-Jones, MailOnline’a konuştu. Jones şu ifadeleri kullandı: "Kraliyet ailesinden birkaç tane otomobilimiz olduğu için şanslıyız. Geçen yıl Obama ailesinin eyalet ziyaretlerinde onları taşımak için kullanılan bir Range Rover sattık ve onu ünlü Prens Philip kullanmıştı."


Kraliçe II. Elizabeth'in otomobili satışta - 5
"Majestelerinin Bentley’i çok özel bir otomobil. Temel olarak standart Mulsanne’dan farklı değil ancak Kraliçeye ait olduğu için harika bir geçmişi var ve bu çok hoş"

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