Kraliçe II. Elizabeth tahtı Prens Charles’a devrediyor

Gazeteye konşan bir saray kaynağı, “Majesteleri yaşını önemsiyor ve zamanı geldiğinde tacın kusursuz bir şekilde el değiştirdiğinden emin olmak istiyor” ifadesini kullanarak, Kraliçe’nin 95 yaşına geldiğinde tacını oğlu Prens Charles’a devredeceğini belirtti.