Kraliçe'nin torunu Zara Tindall üçüncü bebeğini banyoda doğurdu

Eşinin doğuma çok yaklaştığı sırada diğer iki kızının dünyaya gelişi sırasında da Zara Tindall'ın yanında olan arkadaşı Dolly Maude'un yine kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Mike Tindall "Dolly Maude, hastaneye gidecek zaman olmadığını fark edince de hemen spor salonuna gidip bir yoga matını ve havluları getirdi" dedi. Tindall'ın sözlerine göre doğum süreci şöyle gerçekleşti: