Kraliçe'nin torunu Zara Tindall üçüncü bebeğini banyoda doğurdu

25.03.2021 - 06:59
Eşinin doğuma çok yaklaştığı sırada diğer iki kızının dünyaya gelişi sırasında da Zara Tindall'ın yanında olan arkadaşı Dolly Maude'un yine kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Mike Tindall "Dolly Maude, hastaneye gidecek zaman olmadığını fark edince de hemen spor salonuna gidip bir yoga matını ve havluları getirdi" dedi. Tindall'ın sözlerine göre doğum süreci şöyle gerçekleşti:
Doğum için Tindall çiftiyle hastanede buluşması planlanan ebe de yakınlarda olduğu için hemen aracıyla anne adayının evine gitti. Onun ardından ikinci ebe de çiftin evine yetişti. Böylece Zara Tindall, üçüncü bebeğini kendi evinin banyosunda dünyaya getirmiş oldu.