Kraliçe'nin torunu Zara Tindall üçüncü bebeğini banyoda doğurdu

Bir süredir çalkantılı bir dönem yaşayan İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yeni bir üye daha katıldı. Ama bu kez pek alışılmadık şekilde. Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in torunu, geçtiğimiz pazar günü evinin banyosunda üçüncü bebeğini dünyaya getirdi.

25.03.2021 - 06:59

Kraliçe'nin torunu Zara Tindall üçüncü bebeğini banyoda doğurdu - 1
Kraliçe ile Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne'in kızı Zara Tindall'ın aile içinde pek rastlanmayan bir şekilde gerçekleşen doğumunu eski bir rugby oyuncusu olan eşi Mike Tindall, katıldığı bir online sohbet programında açıkladı.

Kraliçe'nin torunu Zara Tindall üçüncü bebeğini banyoda doğurdu - 2
Zara Tindall ile 2011 yılında evlenen Mike Tindall, The Good, The Bad and The Rugby adlı spor sohbet programına konuk oldu. O hafta sonu oynanan rugby maçlarını değerlendiren 42 yaşındaki Mike Tindall, pazar gününün cumartesi gününden daha iyi olduğunu söyleyip "Çünkü evime küçük oğlum geldi" dedi.
Kraliçe'nin torunu Zara Tindall üçüncü bebeğini banyoda doğurdu - 3

Eşinin doğuma çok yaklaştığı sırada diğer iki kızının dünyaya gelişi sırasında da Zara Tindall'ın yanında olan arkadaşı Dolly Maude'un yine kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Mike Tindall "Dolly Maude, hastaneye gidecek zaman olmadığını fark edince de hemen spor salonuna gidip bir yoga matını ve havluları getirdi" dedi. Tindall'ın sözlerine göre doğum süreci şöyle gerçekleşti:

Kraliçe'nin torunu Zara Tindall üçüncü bebeğini banyoda doğurdu - 4

Doğum için Tindall çiftiyle hastanede buluşması planlanan ebe de yakınlarda olduğu için hemen aracıyla anne adayının evine gitti. Onun ardından ikinci ebe de çiftin evine yetişti. Böylece Zara Tindall, üçüncü bebeğini kendi evinin banyosunda dünyaya getirmiş oldu.

Kraliçe'nin torunu Zara Tindall üçüncü bebeğini banyoda doğurdu - 5
Eşi Zara Tindall'ı bir savaşçı olarak nitelendiren Mike Tindall, ertesi gün de bebeği alıp birlikte yürüyüşe çıktıklarını anlattı.
Kraliçe'nin torunu Zara Tindall üçüncü bebeğini banyoda doğurdu - 6
Daha sonra çiftin sözcüsü Tindall çiftinin bebeklerine Lucas Philip adının verildiğini açıkladı. Bu yeni bebek Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in 10'uncu torun çocuğu. Tindall çiftinin oğlu, taht için de 22'nci sırada.

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